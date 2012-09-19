 Vibrofix

Текущее время: 29 июл 2020, 06:28

  • Звукоизоляция
    Обсуждение проблем защиты от шума, звукоизоляции помещений, виброизоляции оборудования.
    Проектирование, материалы, измерения
    1124 Темы
    14254 Сообщения
    Последнее сообщение вячеславф Перейти к последнему сообщению
    Вчера, 14:30
  • Акустика помещений
    Комнаты прослушивания, домашние кинотеатры, студии звукозаписи, концертные залы, клубы, спортивные сооружения, конференц-залы и т.п. Звукопоглощающие материалы, акустические диффузоры, басстрапы
    558 Темы
    6459 Сообщения
    Последнее сообщение Андрей Смирнов Перейти к последнему сообщению
    27 июл 2020, 10:31

Вход  •  Регистрация

Кто сейчас на конференции

Сейчас посетителей на конференции: 16, из них зарегистрированных: 2, скрытых: 0 и гостей: 14 (основано на активности пользователей за последние 5 минут)
Больше всего посетителей (280) здесь было 15 ноя 2019, 15:26

Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Majestic-12 [Bot]
Легенда: Администраторы, Супермодераторы

Статистика

Всего сообщений: 21643 • Тем: 1966 • Пользователей: 3684 • Новый пользователь: eabor

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB