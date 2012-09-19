Текущее время: 29 июл 2020, 06:28
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Звукоизоляция
Обсуждение проблем защиты от шума, звукоизоляции помещений, виброизоляции оборудования.
Проектирование, материалы, измерения
- 1124 Темы
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Последнее сообщение вячеславф
Вчера, 14:30
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Акустика помещений
Комнаты прослушивания, домашние кинотеатры, студии звукозаписи, концертные залы, клубы, спортивные сооружения, конференц-залы и т.п. Звукопоглощающие материалы, акустические диффузоры, басстрапы
- 558 Темы
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Последнее сообщение Андрей Смирнов
27 июл 2020, 10:31
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Мифы звукоизоляции
Звукоизоляция. Типичные ошибки и заблуждения
- 7 Темы
- 64 Сообщения
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Последнее сообщение BBR
17 дек 2017, 16:07
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Рекомендации по звукоизоляции
Увеличение звукоизоляции перегородок, плавающих полов и подвесных потолков
- 38 Темы
- 339 Сообщения
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Последнее сообщение Serj_82
12 июл 2020, 22:09
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Рекомендации по виброизоляции
Как виброизолировать вентилятор, компрессор, насос, виброизоляция зданий и сооружений, линий метро и железнодорожных путей, виброзащита промышленного оборудования и т.п.
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Последнее сообщение Dec0der
11 апр 2020, 20:01
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Рекомендации по акустике помещений
Общие принципы планировки и акустической отделки помещений для записи и прослушивания музыки
- 10 Темы
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Последнее сообщение Андрей Смирнов
23 май 2020, 13:40
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Акустические калькуляторы и программы
On-line калькуляторы для расчета акустики помещений
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Последнее сообщение Андрей Смирнов
02 фев 2020, 16:18
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