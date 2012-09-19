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Консультации, обсуждения, форум Темы Сообщения Последнее сообщение Звукоизоляция

Обсуждение проблем защиты от шума, звукоизоляции помещений, виброизоляции оборудования.

Проектирование, материалы, измерения 1124 Темы 14254 Сообщения Последнее сообщение вячеславф

Вчера, 14:30 Вчера, 14:30

Акустика помещений

Комнаты прослушивания, домашние кинотеатры, студии звукозаписи, концертные залы, клубы, спортивные сооружения, конференц-залы и т.п. Звукопоглощающие материалы, акустические диффузоры, басстрапы 558 Темы 6459 Сообщения Последнее сообщение Андрей Смирнов

27 июл 2020, 10:31 27 июл 2020, 10:31

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